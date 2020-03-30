Üniversiteden, 'akıl dışı' akademik personel alım ilanı!

Malatya Turgut Özal Üniversitesini daha önce iki defa öğretim elemanı ilanlarında yarattığı gereksiz bürokratik işlemlerden dolayı gündeme getirmiştik.

17 Temmuz 2019 tarihli "Malatya Turgut Özal Üniversitesi Adayları Şahsen Başvuruya Zorluyor" konulu haberimiz için TIKLAYINIZ.

13 Mart 2020 tarihli "Üniversite Şahsen Başvuru Almakta Israr Etmeye Devam Ediyor" konulu haberimiz için TIKLAYINIZ. (Bu haber üzerine aynı gün üniversite yönetimi ilanı düzeltmiştir. Düzeltme haberi için TIKLAYINIZ.)

Bu defa, aynı üniversite tarafından 25 öğretim üyesi kadrosu, Resmi Gazete'de 29 Mart 2020 Pazar günü yayımlanmıştır. Söz konusu ilanı incelediğimizde; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adaylarından lisans, yüksek lisans ve doktora belgeleri ile doçentlik belgelerinin "NOTER ONAYLI SURETLERİ"nin istenildiği görülmektedir.

Üniversite bilmediği için sizlerle paylaşalım . Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) aracılığıyla tüm diplomalar e-devlet üzerinden "mezun belgesi" olarak alınabildiği gibi, aynı zamanda buradan alınan belgeler "karekodlu" olduğu için teyit edilebilmektedir. İlave olarak, 2019 yılı sonu itibarıyla Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen doçentlik belgeleri de e-devlet üzerinden alınabilmektedir.

Görüldüğü üzere, ilana başvuracak adayları e-devlet sistemi varken, sokağa çıkmanın tehlikeli olduğu şu günlerde notere yönlendirmek (üniversite hatada ısrar ederse şu konuda da uyaralım, noterlerde salgın sebebiyle nöbet usulü çalışıyor) akıl dışıdır!