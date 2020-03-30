1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Engelli öğrenci sosyal medyadan Vali'den ip istedi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, kendisine sosyal medya aracılığıyla ulaşan ve yün ip isteğinde bulunan engelli bir öğrencinin talebini Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri aracılığıyla yerine getirdi.
 30 Mart 2020 17:01
Yazdır
Engelli öğrenci sosyal medyadan Vali'den ip istedi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, kendisine sosyal medya aracılığıyla ulaşan ve yün ip isteğinde bulunan engelli bir öğrencinin talebini Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri aracılığıyla yerine getirdi.

Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'nde yaşayan Kübra Çelebi, sosyal medyadan Vali Yavuz'un hesabına, "Vali amca sizden bir ricam var. Okula gidemediğim için canım çok sıkılıyor. El işi yapıyorum ama ipim bitti. Annem de dışarı çıkarmıyor. Siz bana yün ip alıp gönderir misiniz?" şeklinde mesaj yazdı.

Mesajı gören Yavuz, engelli öğrencinin yün ip isteğini hemen yerine getirerek, Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri aracılığıyla engelli öğrencinin yün ipinin evinde kendisine teslim edilmesini sağladı.

- Vefa Sosyal Destek Grupları, 6 bin 54 vatandaşın yardımına koştu

Öte yandan Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ikametlerinden kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları'nın hizmetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ilçe kaymakamlıkları bünyesinde oluşturulan ve 22 Mart'ta çalışmalarına başlayan Vefa Sosyal Destek Grupları'nın şimdiye 6 bin 54 vatandaşın talebini ve ihtiyacını yerine getirdiği ifade edilerek, şöyle denildi:

"65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız tarafından Vefa Sosyal Destek Grupları'nın faaliyete ve çalışmalarına başladığı günden bu yana 112 çağrı merkezine bin 658, 155 polis çağrı merkezine 2 bin 47, 156 jandarma çağrı merkezine 849, Kaymakamlıkların oluşturduğu merkezlere bin 822 olmak üzere toplam 6 bin 376 talep ve istek başvurusu yapıldı. Yapılan 6 bin 376 başvurudan, 6 bin 54'ü Vefa Sosyal Destek Gruplarımızda görev alan emniyet, jandarma, sağlık, öğretmen, din görevlileri, belediye personelleri, Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri tarafından yerine getirildi."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da deniz otobüsü, feribot seferleri durduruldu
30 Mart 2020 17:07		 'Karantina kararını duyup önceden köyü terk ettiler' iddialarına yalanlama
30 Mart 2020 16:53
Valiliklerden kamu görevlilerine serbest kıyafet uygulaması
30 Mart 2020 16:34		 Askerlerin koronavirüsüne yakalandığı iddiasına yalanlama
30 Mart 2020 15:32
Eski bakan ve eşi koronavirüse yakalandı
30 Mart 2020 14:05		 Manisa Valiliğinden 'koronavirüsten ölüm' iddialarına yalanlama
30 Mart 2020 13:38
Diş dolgusunu yaptırmaya gitti, cezayı yedi
30 Mart 2020 13:22		 Ankara'da, nikahlar bahçede kıyılıyor
30 Mart 2020 11:47
İBB Sözcüsü o görüntülere komplo dedi
30 Mart 2020 01:03		 Anadolu'nun sağlık kapısı: Urla Tahaffuzhanesi
29 Mart 2020 22:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:32 - PTT de 'sosyal mesafe' kuralını uygulayacak17:28 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:20 - Gürcistan'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi17:18 - İzin belgesi olan THY yolcuları biletlerini internetten de alabilecek17:16 - Dolar yeniden 6.50 TL'yi geçti17:08 - Gram altın 342 TL'ye yükseldi17:07 - İstanbul'da deniz otobüsü, feribot seferleri durduruldu17:04 - ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi17:01 - Engelli öğrenci sosyal medyadan Vali'den ip istedi16:58 - İBB açıkladı: Cenaze sistemine hatalı verileri sehven biz girdik
16:53 - 'Karantina kararını duyup önceden köyü terk ettiler' iddialarına yalanlama16:51 - Üniversiteden, 'akıl dışı' akademik personel alım ilanı!16:45 - Benzine indirim, motorine zam yapıldı16:34 - Valiliklerden kamu görevlilerine serbest kıyafet uygulaması16:29 - Devlet Bahçeli: Milletvekilliğinden çıkarılması tarihi bir görev16:27 - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı16:24 - Muayene süreleri geçtiği için incelenen araçların yetki belgelerinin düşümü ertelendi16:19 - Koronavirüs, bankacılık işlemlerini dijitale kaydırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Mahalle, köy ve beldelerinde karantina uygulanan iller
Bakan açıkladı... Cezaevi personeli evlerine gönderilmeyecek
Bakan Koca, cenaze sistemindeki verilere açıklık getirdi
Benzine bu gece indirim, motorine zam bekleniyor
İçişleri: 39 yerleşim yerinde Karantina uygulanıyor
AÖF ara sınavları online yapılacak
Seyahat izin belgesi başvurusu e-devletten yapılacak
Koronavirüs'ü yenen Fatih Terim taburcu oldu
Okul öncesi veya ilköğretimde çocuğu olan çalışanlara idari izin verilmesi zorunlu mu?
Gram altın 342 TL'ye yükseldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1
Gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz 3
Ekmek arası ıspanak 4
kenan sofuoğlu 1
meydanokuyorum 1
27.03.2020 cumhurbaşkanı erdoğan'in aciklamalari 1
27.03.2020 millet camii cuma namazi 4
Bilgilendirme 1
corona virüs vaka sayısı 5
Evde kal yaz 2868 e gönder 4
SON İLANLAR
Aksaz Onarım Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi ÖğretimÜyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam