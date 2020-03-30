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Dolar yeniden 6.50 TL'yi geçti

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 30 Mart 2020 17:16
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Dolar yeniden 6.50 TL'yi geçti

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,4560 6,4570 6,5780 6,5790
Avro 7,1010 7,1020 7,2640 7,2650
Sterlin 7,9010 7,9410 8,1330 8,1740
İsviçre Frangı 6,7000 6,7340 6,8620 6,8950
ANKARA
ABD Doları 6,4305 6,4620 6,5000 6,6000
Avro 7,0696 7,1150 7,1750 7,2850
Sterlin 7,8902 7,9520 8,0400 8,2000
Anadolu Ajansı
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