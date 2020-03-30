Dolar yeniden 6.50 TL'yi geçti
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|30 Mart 2020 17:16
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,4560
|6,4570
|6,5780
|6,5790
|Avro
|7,1010
|7,1020
|7,2640
|7,2650
|Sterlin
|7,9010
|7,9410
|8,1330
|8,1740
|İsviçre Frangı
|6,7000
|6,7340
|6,8620
|6,8950
|ANKARA
|ABD Doları
|6,4305
|6,4620
|6,5000
|6,6000
|Avro
|7,0696
|7,1150
|7,1750
|7,2850
|Sterlin
|7,8902
|7,9520
|8,0400
|8,2000
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