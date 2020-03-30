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İzin belgesi olan THY yolcuları biletlerini internetten de alabilecek

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, seyahat izin belgeli yolcuların biletlerini internet ile mobil sistemleri, çağrı merkezi, acentelerle uçuş icra edilen havalimanı satış ofislerinden satın alabileceğini duyurdu
 30 Mart 2020 17:18
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İzin belgesi olan THY yolcuları biletlerini internetten de alabilecek

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, seyahat izin belgeli yolcuların biletlerini internet ile mobil sistemleri, çağrı merkezi, acentelerle uçuş icra edilen havalimanı satış ofislerinden satın alabileceğini duyurdu.

Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Seyahat izin belgesine sahip yolcularımız; biletlerini web ve mobil sistemimizden; çağrı merkezimizden; acentelerimizden; uçuş icra edilen havalimanı satış ofislerimizden satın alabilirler." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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