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Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 558,00 liradan işlem gördü
 30 Mart 2020 17:28
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Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,17 artışla 343,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 558,00 lira, Cumhuriyet altını 2.280,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,17 yükselişle 343,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 336,00 336,20 343,30 343,50
Cumhuriyet Ata Lira 2.215,00 2.236,00 2.262,00 2.280,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 306,00 310,00 313,00 317,00
Lira(Tam) Ziynet 2.164,00 2.184,00 2.211,00 2.231,00
Yarım Ziynet 1.082,00 1.092,00 1.105,00 1.115,00
Çeyrek Ziynet 541,00 546,00 553,00 558,00
Gram altın 342 TL'ye yükseldi
Anadolu Ajansı
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