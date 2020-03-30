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Japonya'da ölü ve vaka sayısı artıyor

Japonya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e, ülke genelindeki toplam vaka sayısı ise 2 bin 677'ye ulaştı
 30 Mart 2020 17:56
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Japonya'da ölü ve vaka sayısı artıyor

Japonya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e, ülke genelindeki toplam vaka sayısı ise 2 bin 677'ye ulaştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak nitelenen korona virüsü salgını, Japonya'da 3 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu.

Daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı gemiden 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, geminin yolcuları arasından yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi. Japonya'nın farklı eyaletlerinden de 59 kişi korona virüsüne yenik düştü.

Vaka sayısı giderek artıyor

Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 2 bin 677'ye ulaştı. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, ülke genelinde bin 965 kişi korona virüsüne yakalandı.

Bini aşkın kişi virüsü yendi

Şimdiye dek bin 27 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği öğrenilirken, 70 kişinin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu ifade edildi.
İhlas Haber Ajansı
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