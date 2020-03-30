İran'ın 17 kilit ismi koronavirüse yenik düştü
|30 Mart 2020 18:00
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İran'ın 17 kilit ismi koronavirüse yenik düştü
Corona virüsün (Covid-19) Çin'den sonraki merkez üssü olan İran'da onlarca siyasetçi ve kilit isim corona virüse yakalanırken, bunlardan 17'si öldü.
Dünyada yayılmaya devam eden corona virüsün Asya kıtasında Çin'den sonra en çok görüldüğü ülke olan İran'da, son olarak meclisin eski Başkan Yardımcısı Muhammed Rıza Hatemi Covid-19'a yakalandı.
Hatemi'nin yanı sıra son haftalarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, Turizm Bakanı Ali Aşgar Munisan gibi isimlerde de yine corona virüs görüldü.
İran'da Covid-19 nedeniyle aralarında komutanların, din adamlarının ve siyasetçilerin de yer aldığı 17 isim yaşamını yitirdi. Bu isimler arasında, Devrim Muhafızları'nın kurucularından Habib Barzegari, Devrim Muhafızları komutanlarından Nasir Şabani, Huseyin Esadullahi, milletvekilleri Hamid Kahram ve Fatma Rehber, Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Haşim Bathai Gulpeyagani, ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi, İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam da yer aldı.Gulpeyagani, ölümünden önce koronavirüs salgını için ABD'yi suçlayarak, "Benim fikrime göre ABD virüsün kaynağı. ABD askeri virüsü üretti ve Çin'de yayılmasını sağladı" demişti.
İran'da bugün açıklanan rakamlara göre salgının başından bu yana ölenlerin sayısı 2 bin 757'ye, corona virüs bulaşanların sayısı ise 41 bin 495'e çıktı.
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