Belediyeden sağlık çalışanları için tek kullanımlık gömlek
|30 Mart 2020 18:03
|Yazdır
Menemen Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu tek kullanımlık gömlek üretimine başladığı bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, hasta sayısının her geçen gün artması nedeniyle ihtiyaç duyulan tek kullanımlık gömlek sıkıntısı için çalışmalara başlandığı belirtildi.
Çalışmalar kapsamında Menemen Devlet Hastanesi ile yapılan görüşmeler sonucunda belediye bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Eğitim Kurs Merkezi öğretmenlerinin tek kullanımlık gömlekler üreteceği ve hastaneye teslim edeceği ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, salgının küresel, mücadelenin ulusal olduğunu belirterek, "Bütün imkanlarımızla hemşehrilerimizin yanındayız. Mesleki Eğitim Kurs Merkezi öğretmenlerimizle el ele verdik, tek kullanımlık gömlek üretimine başladık. Gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Bu zor süreci hep birlikte aşacağız." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hatay'da koronavirüs nedeniyle bazı cadde ve bulvarlar kapatıldı
30 Mart 2020 19:01
|TTK üretimi tamamen durdurdu
30 Mart 2020 18:34
|Bu köy halkı kendi karantinasını kendi oluşturdu
30 Mart 2020 18:15
|Ankara BB, 'Ekonomik Koruma Paketi'ni hayata geçirdi
30 Mart 2020 18:12
|İstanbul'da deniz otobüsü, feribot seferleri durduruldu
30 Mart 2020 17:07
|Engelli öğrenci sosyal medyadan Vali'den ip istedi
30 Mart 2020 17:01
|'Karantina kararını duyup önceden köyü terk ettiler' iddialarına yalanlama
30 Mart 2020 16:53
|Valiliklerden kamu görevlilerine serbest kıyafet uygulaması
30 Mart 2020 16:34
|Askerlerin koronavirüsüne yakalandığı iddiasına yalanlama
30 Mart 2020 15:32
|Eski bakan ve eşi koronavirüse yakalandı
30 Mart 2020 14:05