1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Soylu 'evde kalın' çağrısında bulunan kardeşlere bisiklet hediye etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun'da, anneleri sağlık görevlisi, babaları jandarma personeli olan ve sosyal medyada "evde kalın" çağrısında bulunan Bade Asya ve Muhammed Asrın kardeşlere bisiklet hediye etti
 30 Mart 2020 18:07
Yazdır
Bakan Soylu 'evde kalın' çağrısında bulunan kardeşlere bisiklet hediye etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun'da, anneleri sağlık görevlisi, babaları jandarma personeli olan ve sosyal medyada "evde kalın" çağrısında bulunan Bade Asya ve Muhammed Asrın kardeşlere bisiklet hediye etti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bade Asya ve Muhammed Asrın kardeşlerin bisikletleriyle çekilen fotoğrafa yer verildi.

Paylaşımda, "Samsun'da, anneleri sağlık görevlisi, babaları jandarma personeli olan Bade Asya ve Muhammed Asrın kardeşler, tüm Türkiye'ye 'Evde kalın' çağrısında bulunmuştu. Bakanımız Süleyman Soylu, Bade Asya ve Muhammed Asrın kardeşlere bisiklet hediye etti." ifadesini kullanıldı.

Bisikletiyle fotoğraf çektiren kardeşler de "Bakan Süleyman Soylu Amcamıza teşekkür ederiz. Evde kal, hayatta kal." yazılı kağıtla sevinçlerini paylaştı.

Bakan Soylu da Bakanlığın paylaşımını kalp emojisi koyarak retweetledi.

Bade Asya ve Muhammed Asrın kardeşler sosyal medyadan, "Bizim annemiz sağlıkçı, babamız asker. İkisi de çalışıyor. İzinleri yok. Kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın." yazılı kağıtla evde kalınması çağrısında bulunmuş ve kısa sürede binlerce beğeni almıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Albayrak açıkladı: 3 ay maaş desteği vereceğiz
30 Mart 2020 19:18		 Sağlık Bakanlığı: 37 vatandaşımız hayatını kaybetti
30 Mart 2020 19:05
Ortalığı karıştıran vekil sessizliğe gömüldü
30 Mart 2020 18:39		 Devlet Bahçeli: Milletvekilliğinden çıkarılması tarihi bir görev
30 Mart 2020 16:29
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
30 Mart 2020 16:27		 Bakan Koca: Okmeydanı Hastanemizi hizmete açıyoruz
30 Mart 2020 15:47
Erdoğan, Bilim Kurulu ile görüştükten sonra açıklama yapacak
30 Mart 2020 15:20		 İletişim Başkanı Altun'dan sosyal medyada provokatif paylaşım uyarısı
30 Mart 2020 15:13
Bakan Kasapoğlu'ndan karantinadaki öğrencilere kitap
30 Mart 2020 14:18		 MHP, Alparslan Türkeş'i anma programını iptal etti
30 Mart 2020 13:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:42 - Dünya'da koronavirüs bulaşan kişi sayısı 750 bini geçti19:38 - Yurt dışından getirilen 63 kişi yurtlara yerleştirildi19:34 - Cezayir'de bir doktor koronavirüsten hayatını kaybetti19:30 - Ne virüs ne de mesafe öğrencileri ile arasına giremedi19:26 - n11.com'dan Sağlık Bakanlığı'na 1 milyon liralık bağış19:22 - Çekya'da mahsur kalan Türk tır şoförleri yurda dönecek19:18 - Bakan Albayrak açıkladı: 3 ay maaş desteği vereceğiz19:14 - İngiltere'de vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 52 arttı19:10 - Kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirildi19:05 - Sağlık Bakanlığı: 37 vatandaşımız hayatını kaybetti
19:01 - Hatay'da koronavirüs nedeniyle bazı cadde ve bulvarlar kapatıldı18:53 - Bakan Selçuk, öğrencilerin evde geçirecekleri zamana ilişkin planlamalarını açıkladı18:51 - Koronavirüs travmasına karşı MEB iki ayrı kılavuz hazırladı18:49 - Koronavirüsü yenen Fatih Terim'den ilk açıklama18:41 - Avrupa'nın birçok bölgesinde ezan sesleri yükseliyor18:39 - Ortalığı karıştıran vekil sessizliğe gömüldü18:37 - Evde kalanlar ekmek yapmaya başladı, talep yüzde 1500 arttı18:36 - Mecliste vekiller de esnek çalışacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Mahalle, köy ve beldelerinde karantina uygulanan iller
Bakan açıkladı... Cezaevi personeli evlerine gönderilmeyecek
Bakan Koca, cenaze sistemindeki verilere açıklık getirdi
İçişleri: 39 yerleşim yerinde Karantina uygulanıyor
Benzine bu gece indirim, motorine zam bekleniyor
AÖF ara sınavları online yapılacak
Bakan Koca: Okmeydanı Hastanemizi hizmete açıyoruz
Seyahat izin belgesi başvurusu e-devletten yapılacak
İBB açıkladı: Cenaze sistemine hatalı verileri sehven biz girdik
Sağlık Bakanlığı: 37 vatandaşımız hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erkan petekkaya'nın evde kal videosu 2
ak parti milletvekilinin oğlunun corona virüs testi alması 4
yusuf ve zevcesine ait düğün davetiyesi 3
koronavirüs için papazların avrupa şehirlerini kutsaması 1
kaza süsü verilmiş cinayetler 2
intihar süsü verilmiş cinayetler 1
bulaşık yıkayan erkek 4
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1
27.03.2020 cumhurbaşkanı erdoğan'in aciklamalari 1
ademi merkeziyetçilik 1
SON İLANLAR
Aksaz Onarım Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi ÖğretimÜyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam