Engellilere verilen idari izinden dolayı bazı kurumlarda iş yükü arttı, 'uzaktan çalışma' düşünülmeli

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 13.3.2020 tarihli ve E.12362 sayılı yazısında, "Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezevantajlı grupların, (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları,.....Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." denilmektedir.

22 Mart 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde de, "Daha önce, COVİD-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler; yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da bu genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dahilinde idari izinli sayılabileceklerdir." denilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 13.3.2020 tarihli ve E.12385 sayılı yazısı ile, salgınla etkin bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı personeli hakkındaki uygulamanın Bakanlıkça değerlendirilmesi talimatlandırılmıştır.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 13 Mart 2020 tarihli ve 912 sayılı yazı ile 18 Mart 2020 tarihli ve 929 sayılı yazıda personel izinleri konusunda düzenleme yapmıştır. 929 sayılı yazının 3. maddesinde, "Bakanlığımız kadrolarında engelli statüsünde istihdam edilen bütün çalışanlar statülerine bakılmaksızın Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtilen esaslara uygun olarak iş bu yazımızın dağıtımını müteakip 12 gün izinli sayılacaklardır." denilmektedir.

Uygulamada, bu genelge hükümleri doğrultusunda tüm engelli çalışanlar idari izinli sayılmıştır.

Ancak, engelli ve kronik hastalığı olanların bütünüyle idari izinli sayılması nedeniyle, TCDD başta olmak üzere bazı kamu kurumlarında önemli bir yükü oluşmuştur. Memurlar.net'e iletilen bilgilere göre, engelli ve kronik hastalığı olanların yürüttükleri işlerin önemli bir bölümü bilgisayar destekli işlerden olup, bu işlerin uzaktan çalışma yoluyla evlerden yürütülmesi mümkündür.

2020/4 sayılı Genelge ile idari izin kullanma süreci belirsiz bir tarihe kadar uzatılmış ve kurumlarda uzaktan çalışma veya esnek zamanlı çalışma imkanları getirilmiştir. Bu kapsamda pek çok kurumda haftada bir veya 2 gün mesaiye gelinmekte, asgari seviyede personel ile hizmetler yürütülmektedir. Bu durumda kronik rahatsızlığı olmayan engellilerin uzaktan veya esnek çalışma sistemi uygulanan kurumlarda sürekli idari izinli sayılması yerine uzaktan veya esnek çalışma kapsamında değerlendirilmesi konusunda kurumlara yetki verilmesinin uygun olacağını değerlendiriyoruz. Böylece bu süreçte çalışma şartları ağırlaşan sınırlı sayıda personelin iş yükü bir nebze olsun hafifleyecektir.