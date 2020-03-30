Katılım bankaları 'Ekonomiye Destek Paketi'ne katıldı
|30 Mart 2020 18:25
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Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), katılım bankalarının "Enflasyona Endeksli Karz-ı Hasen Nakit Finansman" ürününün yanı sıra tüm sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerin maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duydukları, sözleşme veya faturaya bağlı tüm sabit giderlerinin karşılanması için uygun yöntemlerle finansman desteği sağlayacağını bildirdi.
TKBB'den yapılan açıklamaya göre koronavirüs salgınının toplum sağlığına ve ekonominin sürdürülebilirliğine ilişkin etkilerinin azaltılmasına yönelik olarak bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde katılım bankaları da karar içeriğine uygun olarak finansal destek paketine katılacak.
"Kredi Garanti Kurumlarına sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar" ile Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından sağlanacak olan kefaletle, Enflasyona Endeksli Karz-ı Hasen Nakit Finansman ürünü ile müşterilerin vadesi gelen çek ödemelerinin yapılması mümkün olacak.
Müşterilerin koşulları sağlaması kaydıyla hesabına çek ödemeleri için nakit yatırılacak. Kullandırılan karz-ı hasen enflasyona endeksli olacak ve yıllık en fazla yüzde 9,5 enflasyon farkı alınacak. Yıllık enflasyonun yüzde 9,5'in altında gerçekleşmesi durumunda taksitler gerçekleşen orana göre revize edilecek.
Kefalet limitine ilişkin yararlanıcı türü, kefalet üst limiti, kefalet oranı, kefalet tutarı ve özel şartlar şöyle:
|
Ciro
|
Yararlanıcı
|
Kefalet üst limiti
|
Kefalet oranı (Yüzde)
|
Özel Şartlar
|
0-25 Milyon TL
|
KOBİ/KOBİ Dışı
|
1 milyon TL
|
80
|
|
25-125 Milyon TL
|
5 milyon TL
|
80
|
125 Milyon TL ve üzeri
|
10 milyon TL
|
80
- Tüm sektörlere finansman desteği sağlanacak
Açıklamaya göre tüm sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerin maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duydukları, sözleşme veya faturaya bağlı tüm sabit giderlerinin karşılanması için katılım bankalarının uygun bulduğu yöntemlerle finansman desteği sağlanacak.
Yapılacak fon kullandırımı için yıllık en fazla yüzde 9,5 kar payı alınacak. Kefalet limitine ilişkin yararlanıcı türü, kefalet üst limiti, kefalet oranı, kefalet tutarı ve özel şartlar şöyle:
Ciro
Yararlanıcı
Kefalet üst limiti
Kefalet oranı (Yüzde)
Özel Şartlar
0-25 Milyon TL
KOBİ/KOBİ Dışı
5 milyon TL
80
25-125 Milyon TL
25 milyon TL
80
125 Milyon TL ve üzeri
5010 milyon TL
80
Açıklamaya göre TKBB bu zor günlerde katılım bankacılığı ilke ve standartlarına uygun ürünlerle başta KOBİ'ler olmak üzere tüm müşterilerin yanında olacak.
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