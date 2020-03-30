Ortalığı karıştıran vekil sessizliğe gömüldü
|30 Mart 2020 18:39
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB'nin Cenaze Hizmetleri Sisteminde yer alan verilerden yola çıkarak, Sağlık Bakanlığının ölüm sayılarını gizlediğini iddia etmişti. Üstelik, Ağbaba'nın yayımladığı belgelerde photoshopla oynamalar yapılmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece, Veli Ağbaba'yı aramasına rağmen, Ağbaba eski twitlerini silmedi.
Ağbaba'nın büyük sansasyon yaratan twiti 40 bin beğenme ve 13 bin retwit alarak tüm sosyal medyaya yayılmıştır.
Bugün ise İBB Mezarlıklar Dairesi Başkanı, Sözcü Gazetesine açıklama
yaparak, İBB Cenaze Hizmetleri Sisteminde yer alan hatalı verilerin kendilerinden
kaynaklandığını, hatalı verilerin sehven sisteme girildiğini, Sağlık
Bakanlığının açıkladığı ölüm verilerinin esas alınması gerektiğini belirtti.
Ancak bu açıklamaya rağmen, Ağbaba ne eski twitlerini sildi ne de özür diledi.
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