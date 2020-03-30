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Avrupa'nın birçok bölgesinde ezan sesleri yükseliyor

Avrupa'da korona virüs nedeniyle başta Almanya olmak üzere camilerde ezan dışarıdan duyulacak şekilde okundu. İspanya'nın Granada bölgesinde ise 500 yıl sonra ilk ezan okundu
 30 Mart 2020 18:41
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Avrupa'nın birçok bölgesinde ezan sesleri yükseliyor

Avrupa'da korona virüs nedeniyle başta Almanya olmak üzere camilerde ezan dışarıdan duyulacak şekilde okundu. İspanya'nın Granada bölgesinde ise 500 yıl sonra ilk ezan okundu.

Korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Avrupa'da sosyal ve ekonomik sıkıntılar artmaya devam ediyor. Avrupa'nın birçok ülkesi sokağa çıkma yasağı, karantina ve olağanüstü hal ilan etmiş durumdayken, Avrupa hükümetleri halkın evde kalması gerektiğini her fırsatta vurguluyor. Avrupa'da yaşayan Müslümanlar geçilen bu zor dönemde Avrupa'nın birçok bölgesinde ezan sesini camilerin dışında duyulacak şekilde okuyarak, korona virüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmaya çalışıyor. Almanya'da yasaklar nedeniyle cami içinden okunan ezan korona virüs salgını nedeniyle cami dışından duyulacak şekilde okunurken, İspanya'nın Granada bölgesinde ise 500 yıl sonra ilk ezan sesi sokaklarda yankılandı. Granada'da yaşayan Müslümanlar balkonlara ve sokaklara çıkarak ezana eşlik ettiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 500 yıl sonra Granada'da okunan ilk ezanı dinlerken, "Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun" ifadelerini kullandı.

Granada, 8. yüzyılda Emeviler tarafından fethedilirken, 1492 yılında İspanyolların egemenliğine geçmiştir. Granada'da 500 yıldır yüksek sesle ezan okunmuyordu.
İhlas Haber Ajansı
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