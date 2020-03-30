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Hatay'da koronavirüs nedeniyle bazı cadde ve bulvarlar kapatıldı

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili tedbirlerin alınmasına devam ediliyor
 30 Mart 2020 19:01
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Hatay'da koronavirüs nedeniyle bazı cadde ve bulvarlar kapatıldı

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili tedbirlerin alınmasına devam ediliyor.

Emniyet güçleri, İskenderun, Payas, Kırıkhan, Hassa, Yayladağı ve Dörtyol ilçelerinde şehir merkezlerine giden cadde ve bulvarda önlem aldı.

Duba ve bariyerlerle yolları araç geçişine kapatan ekipler, vatandaşları farklı caddelere yönlendirdi.

Uygulamanın İl Pandemi Kurulu Koordinasyon Toplantısı kararıyla alındığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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