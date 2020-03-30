Sağlık Bakanlığı: 37 vatandaşımız hayatını kaybetti
|30 Mart 2020 19:05
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1610 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 37 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 10 bin 827'ye, can kaybının da 168'e ulaştığını açıkladı.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.
Tabloya göre, toplam test sayısı 76 bin 981, toplam vaka sayısı 10 bin 827, toplam vefat sayısı 168, toplam yoğun bakım hasta sayısı 725, toplam entübe hasta sayısı 523, toplam iyileşen hasta sayısı 162 oldu.
Bugünkü test sayısı 11 bin 535, vaka sayısı 1610, vefat sayısı ise 37 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de, korona vaka ve ölüm sayıları şu şekilde oldu:
11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm
18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm
19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm (1.981 testte 168 pozitif)
20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm (3.656 testte 311 pozitif)
21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm (2.953 testte 277 pozitif)
22 Mart: 1.236 vaka, 30 ölüm (9 yeni ölüm, 289 yeni tanı var)
23 Mart: 1.529 vaka, 37 ölüm (7 yeni ölüm, 293 yeni tanı var)
24 Mart: 1.872 vaka, 44 ölüm (7 yeni ölüm, 343 yeni tanı var)
25 Mart: 2.433 vaka, 59 ölüm (15 yeni ölüm, 561 yeni tanı var)-Test sayısı 5.035
26 Mart: 3.629 vaka, 75 ölüm (16 yeni ölüm, 1.196 yeni tanı var)- Test sayısı 7.286
27 Mart: 5.698 vaka, 92 ölüm (17 yeni ölüm, 2.069 yeni tanı var)- Test sayısı 7.533
28 Mart: 7.402 vaka, 108 ölüm (16 yeni ölüm, 1704 yeni tanı var)- Test sayısı 7.641
29 Mart: 9.217 vaka, 131 ölüm (23 yeni ölüm, 1815 yeni tanı var)- Test sayısı 9.982
30 Mart: 10.827 vaka, 168 ölüm (37 yeni ölüm, 1610 yeni tanı var)- Test sayısı 11.535
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