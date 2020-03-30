Bakan Albayrak açıkladı: 3 ay maaş desteği vereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz.

Tüm firmaları, çalışanları için "ücretsiz izin" yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz.