Bakan Albayrak açıkladı: 3 ay maaş desteği vereceğiz
|30 Mart 2020 19:18
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz.
Tüm firmaları, çalışanları için "ücretsiz izin" yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz.
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz.Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 30, 2020
Tüm firmaları, çalışanları için "ücretsiz izin" yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/NXVyqxjfwD
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