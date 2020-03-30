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n11.com'dan Sağlık Bakanlığı'na 1 milyon liralık bağış

n11.com açıklamasından:- "Türkiye'nin dört bir yanında günlerdir büyük bir özveriyle ve kahramanca hizmet veren doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ederiz"
 30 Mart 2020 19:26
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n11.com'dan Sağlık Bakanlığı'na 1 milyon liralık bağış

n11.com, koronavirüse karşı yürütülen mücadele kapsamında sağlık personelinin doğabilecek ihtiyaçlarının karşılanması için Sağlık Bakanlığına 1 milyon TL bağış yaptığını duyurdu.

n11.com'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin dört bir yanında günlerdir büyük bir özveriyle ve kahramanca hizmet veren doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ederiz." denildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı'na koronavirüse karşı yürütülen bu mücadele kapsamında bağış yapıldığı belirtilerek, "n11.com olarak sağlık personelinin doğabilecek ihtiyaçlarının karşılanması için Sağlık Bakanlığımıza 1 milyon TL bağış yaptığımızı duyuruyoruz." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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