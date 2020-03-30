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Doktorları hedef alan Müge Anlı'ya tepki!

Sunuculuğunu yaptığı programda migren ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede arabada iğne olmak istediğini, ancak bunun doktorlar tarafından kabul görmediğini belirten Müge Anlı'nın "Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın" şeklindeki sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti
 30 Mart 2020 19:47
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Doktorları hedef alan Müge Anlı'ya tepki!

ATV'de yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert'te konuşan sunucu Müge Anlı'nın doktorlar hakkında sarf ettiği sözler tepkilere yol açtı.

Türkiye koronavirüsle mücadele ederken, sağlık çalışanları gece gündüz demeden çalışıyor. Müge Anlı'nın ise canlı yayında doktorlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu. Migren hastalığı olduğunu söyleyen ve sürekli acile gittiğini belirten Müge Anlı, koronavirüs bulaşabilir endişesiyle hastanede değil de arabada iğne olmak istediğini fakat doktorların bunu tedbiren kabul etmediğini anlattı.

"SONRA DİYORLAR Kİ DOKTORLARA İYİ DAVRANIN"

İğne yaptıramadığını belirten Müge Anlı doktorların tavırlarından memnun olmadığını "Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın" ifadelerini kullandı. Anlı devamında arabada migren iğne olmasını kabul etmeyen doktor için "İnşallah sen de birgün böyle bir migren ağrısı çekersin ve aynı tavırla karşılaşırsın" dediğini anlattı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları ve sağlıkçılar ise bu sözlerin ardından sosyal medyada kampanya başlattı. İçinde bulunan zorlu dönemde sağlık çalışanlarına karşı kin ve nefret oluşturmakla suçlanan Anlı'ya ağır eleştiriler yöneltildi. Binlerce sosyal medya kullanıcısının 'mügeanlıözürdile' hashtagi ile attığı tweetler sonrası konu trend topic listesinde bir numaraya kadar da yükseldi.
Memurlar.Net
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