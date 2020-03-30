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Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının prototipini paylaştı

Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
 30 Mart 2020 19:59
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Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının prototipini paylaştı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi.. @biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla..." ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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