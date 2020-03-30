ABD'den gelen 210 kişi Manisa'da karantinaya alındı
ABD'den uçakla Türkiye'ye gelen 210 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Manisa'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.
|30 Mart 2020 20:03
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ABD'den uçakla Türkiye'ye gelen 210 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Manisa'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.
ABD'den gelen, içinde Türklerin bulunduğu 210 kişinin olduğu uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi.
Kafile, havalimanında yapılan pasaport kontrolünün ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait dezenfekte edilmiş otobüslerle havalimanından ayrıldı.
Otobüsleri kullanan şoförler koruyucu giysi giyerken kafilenin karayoluyla Manisa'ya götürülmesi sırasında polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.
Karantinaya alınan Türkler, Manisa'da Kredi Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtlarına götürüldü.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yurda yerleştirilenler, 14 gün karantinada kalacak.
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