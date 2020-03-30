Vaka sayısının artış hızı durdu ama ölümler artabilir
|30 Mart 2020 20:09
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Sağlık Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre Türkiye bugüne kadarki en yüksek test sayısına ulaştı. Bugün yapılan test sayısı 11.535 olarak açıklandı. Bu test sayısı karşılığında oluşan vaka sayısı 1.610'da kaldı. Test vaka oranı 0,13'e düştü.
Son 3 günün test/vaka oranı şu şekildeydi:
27 Mart: 0,27
28 Mart: 0,22
29 Mart: 0,18
Bu test/vaka sayısı verilere göre, uygulanan karantinaya vatandaşların uyması nedeniyle, vaka sayısındaki artış hızının düştüğü görülüyor. Bu, ülkemiz adına iyi bir gelişme....
Ancak, hastanelerde yoğun bakımda yatan hasta sayısı düne nazaran 568'den 725'e; entübe edilen hasta sayısı da 394'ten 523'e yükseldi. Bu yükseliş ise ölüm vakası sayısının önümüzdeki günlerde artacağını işareti olarak yorumlanıyor.
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