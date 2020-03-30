Tüm sağlık personelini ilgilendiren 23 maddelik yeni bir Genelge yayımlandı

İşte Genelgede yer alan bazı önemli düzenlemeler:

7- Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme talebinde bulunan personelin mezkür talebi kabul edilmeyecektir.

8- 3 (üç) ay boyunca; aile birliği mazeretine, sağlık mazeretine, eşinden boşanma, eşinin emekliye ayrılması, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ve karşılıklı yer değiştirme ile engelli durumundan herhangi bir atama işlemi tesis edilmeyecektir.

10- Üniversite, özel sağlık tesisleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp da, Bakanlığımız kadrolarına veya sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşmeye hak kazanan personelin 3 (üç) ay boyunca atamaları yapılmayacaktır. Bu personelin atamaya hak kazandığı kadrosu veya pozisyonu Bakanlığımızca saklı tutulacaktır. Süreç geçtikten sonra bu kapsamdaki personelin diğer şartları da taşıması kaydıyla atamaları yapılacak olup personel mağdur edilmeyecektir.

İŞTE GENELGENİN TAM METNİ: