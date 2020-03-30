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Portakal suyu fiyatları bir haftada yüzde 9.82 arttı

Covid-19 salgını nedeniyle, portakal suyunun küresel piyasalarda fiyatı bir haftada 9.82 arttı.
 30 Mart 2020 20:35
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Portakal suyu fiyatları bir haftada yüzde 9.82 arttı
Covid-19 salgını nedeniyle, bağışıklığı desteklemek için tüketimi artan portakal suyunun küresel piyasalarda fiyatı bir haftada 9.82 artışla 118.55 dolara tırmandı ve aylık artış yüzde 20'yi aştı.
DHA
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