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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü
 30 Mart 2020 20:43
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısı sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde Erdoğan başkanlığındaki görüşmeye, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Kabine üyelerinin katılımıyla saat 15.54'te başlayan toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü.

Kabine toplantısı ilk kez, video konferans yöntemiyle gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yapması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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