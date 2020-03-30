Erdoğan: İspanya'ya bir uçak dolusu yardım gönderiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'ya Çarşamba günü bir uçak, İtalya'ya ise bir gemi dolusu sağlık malzemesi göndereceğiz.
|30 Mart 2020 20:58
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Isparta Belediye Başkanı, 5 aylık maaşını bağışladı
30 Mart 2020 21:41
|Fatih Portakal'dan İBB'nin yardım paketine eleştiri
30 Mart 2020 21:33
|Erdoğan: 7 aylık maaşımı bağışlıyorum
30 Mart 2020 21:05
|Üniversite öğrencilerinden yurt ücreti alınmayacak
30 Mart 2020 21:03
|Erdoğan: Yurtlarda 21 bin 500 vatandaşı misafir ediyoruz
30 Mart 2020 20:53
|Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısı sona erdi
30 Mart 2020 20:43
|Erzurum Valisi: İlimizde koronavirüsten ölüm vakası yok
30 Mart 2020 20:13
|Bakan Albayrak açıkladı: 3 ay maaş desteği vereceğiz
30 Mart 2020 19:18
|Sağlık Bakanlığı: 37 vatandaşımız hayatını kaybetti
30 Mart 2020 19:05
|Ortalığı karıştıran vekil sessizliğe gömüldü
30 Mart 2020 18:39