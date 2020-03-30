Üniversite öğrencilerinden yurt ücreti alınmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinden Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında öğrencilerden yurt ücretinin alınmayacağını duyurdu.
|30 Mart 2020 21:03
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 16.00 sıralarında başladı. Kabine toplantısı ilk kez, video konferans yöntemiyle gerçekleşti.
Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerden yurt ücretinin alınmayacağını açıkladı.
Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında öğrencilerden yurt ücretinin alınmayacağını duyurdu.
Ayrıca Öğrenci kredi ödemeleri de 3 ay ertelenecek.
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