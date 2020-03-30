Türkiye genelinde radarla hız denetimi yapıldı
|30 Mart 2020 21:17
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Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Türkiye genelinde 33 bin 34 araç ve sürücülerini kapsayan uygulamada, radarla hız denetimi yapıldı.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik; sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek, can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla 26-27-28 Mart tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildi.
Ülke genelinde 33 bin 34 araç ve sürücüye yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 29 bin 143 araç ve sürücünün hız ihlali yaptığı, 86 araç sürücüsünün seyir halinde cep telefonu kullandığı tespit edildi. Toplam 29 bin 674 trafik kural ihlali de belirlenerek işlem yapıldı.
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