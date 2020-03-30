İşleri azalan taksiciler: Plaka kiralarını ödeyemiyoruz
|30 Mart 2020 21:51
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İstanbul'da koronavirüs nedeniyle vatandaşların evlerinden çıkmaması üzerine taksi kullanımında düşüş yaşandı. Plaka kiralayan taksiciler, yolcu alamadıkları için para kazanamadıklarını ve plaka kiralarını ödeyemediklerini, tek-çift plaka uygulamasının da işlerini zorlaştırdığını söylediler.
Kadıköy Göztepe'de cadde üzerinde yolcu bekleyen taksicilerden biri, "Koronavirüs nereden çıktıysa 10-15 gündür çalışamıyoruz. 1 tane veya 2 tane iş alıyoruz. O işlerle kapatıyoruz ama bakıldığında çalışmak mecburiyetindeyiz. Araç sahiplerinin veya galerilerin bize yardımcı olmalarını, devletin bize destek olmasını istiyoruz. Mecburum, 4 tane torunum var. Onlara bakmak mecburiyetindeyim. Evim kira. 7 nüfusum ben, çalışmaya mecburum. 64 yaşındayım. 1-2 tane yolcu alıyoruz. O da arabaya kira mı verelim veya plaka sahibine mi verelim onu da bilmiyoruz." dedi.
Başka bir taksi şoförü ise, "Koronavirüs nedeniyle işlerimiz yüzde 90'a kadar düştü. Mazot parası dahi çıkaramıyoruz. Şoförlerin yevmiyesi çıkmıyor. Plaka sahiplerine kira veremiyoruz. Dün itibariyle tek çift uygulamasına geçildi. Bu bence işleri daha da fena hale getirdi. Her an için kontak kapatabiliriz. Virüsten dolayı ne kadar tedbir alsak gelen yolcunun ne olduğunu bilmiyoruz." diye konuştu.
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