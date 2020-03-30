Bir yardım kampanyası da Diyanet başlattı
|30 Mart 2020 22:02
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" çağrısıyla yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, şunları kaydetti:
"Başkanlığımız mensupları arasında 'Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' çağrısıyla yardım kampanyası başlattık. Teşkilatımızın güzide mensupları, süreçten ekonomik olarak olumsuz etkilenen kardeşlerimize destek olacak, iyilik ve hayra öncülük edeceklerdir."
Erbaş'ın paylaşımında yer verdiği afişte ise "Diyanet İşleri Başkanlığı tüm personeli ile bu sıkıntılı süreç sona erinceye kadar maaşlarının bir kısmını paylaşarak ihtiyaç sahibi kardeşlerinin yanında olacak." açıklaması da yer aldı.
Başkanlığımız mensupları arasında "Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" çağrısıyla yardım kampanyası başlattık.Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) March 30, 2020
Teşkilatımızın güzide mensupları; süreçten ekonomik olarak olumsuz etkilenen kardeşlerimize destek olacak, iyilik ve hayra öncülük edeceklerdir. pic.twitter.com/2UETqBCXd5
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