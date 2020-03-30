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20 Başkan, 1 vekil ve 1 rektörden bağış kamyanyasına destek

Milletin birliği ve beraberliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyaranlar Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oluyor.
 30 Mart 2020 22:08
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20 Başkan, 1 vekil ve 1 rektörden bağış kamyanyasına destek

Sakarya'da bazı belediye başkanları ve kurum yetkilileri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na maaş desteğinde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin birliği ve beraberliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyarak 6 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını bildirdi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başlatılan kampanyaya bu ayki maaşını bağışlayarak "Bismillah" dediklerini belirterek, "Bereket, kardeşlik ve dayanışmanın şehri Adapazarı'mız, yardımlaşmanın en güzel örneklerini yine gösterecektir. Haydi!" ifadelerini kullandı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise bugünün birlik ve dayanışma günü olduğunu vurgulayarak üç aylık maaşını bağışladı.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ve başkan yardımcıları Rahmi Şengül ile Serkan Cerrahoğlu da birer, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ise 3 aylık maaş desteğinde bulundu.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da bir aylık maaşını kampanyaya bağışladığını belirterek "Allah zor günleri en az hasarla geçirmeyi nasip etsin." dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 5 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Dayanışma Kampanyası ve tüm siyasi partilerin teşkilat mensuplarına, belediye başkanlarına ve bürokratlara yaptığı bağış çağrısı sonrasında Isparta'da ilk açıklama Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den geldi.

Başdeğirmen, 5 aylık belediye başkanlığı maaşını korona virüsten etkilenenler için düzenlenen Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını açıkladı.

Kartepe Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek vererek, 1 aylık maaşını bağışlayacağını açıkladı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan: "Sn Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın çağrısını gönülden destekliyor, bir aylık maaşımı #MilliDayanışmaKampanyası'na bağışlıyorum.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 1 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına iki aylık maaşını bağışladı.

Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Milli birlik ve beraberlik ruhuna en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda ilçemizdeki ve ülkemizdeki vatandaşlarımıza bir nebzede olsa katkıda bulunmak için Nisan ayındaki maaş gelirimi devletimize bağışlıyorum" dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek vererek, ikişer maaşını bağışladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na ben de 5 maaşımı ihtiyaç sahibi ailelerimize bağışlayarak destek veriyorum.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu #bizbizeyeteriz kampanyasına; ben de 6 maaşımı bağışlıyorum. Ayrıca eşim de 13.000 TL değerindeki ziynet eşyalarını bağışlıyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Dayanışma Kampanyası'na ben de nisan ayı maaşımı bağışlayarak katılıyorum." açıklamasında bulundu.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin çağrısına uyarak koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçemizdeki ve ülkemizdeki vatandaşlarımıza bir nebzede olsa katkıda bulunmak için nisan ayındaki maaş gelirimi bağışlıyorum.

Burdur'un Gölhisar İlçesi Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışladığını bildirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, başlatılan kampanya kapsamında 2 aylık maaşını bağışladığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Belediye Başkanı maaşını belediyeye bağışladı AK Parti'li vekil 3 aylık maaşını devlete bağışladı MEB Genel Müdürleri birer maaşlarını bağışladı Erdoğan: 7 aylık maaşımı bağışlıyorum
Memurlar.Net
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