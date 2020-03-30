Bitlis'te bir köy karantinaya alındı
Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
|30 Mart 2020 22:13
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Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Mutki'ye bağlı Koyunlu köyünün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, bugün saat 17.00'den itibaren geçici süreyle karantinaya alınan köye giriş ve çıkışların kapatıldığı kaydedildi.
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