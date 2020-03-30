1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da yasaklarını ihlal eden 597 kişiye ceza yağdı

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının ülkede yayılımının en aza indirilmesi için alınan tedbirlere uymayanlara İstanbul'da para cezaları yağdı.
 30 Mart 2020 22:18
Yazdır
İstanbul'da yasaklarını ihlal eden 597 kişiye ceza yağdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede yayılımının en aza indirilmesi için alınan tedbirlere uymayanlara İstanbul'da para cezaları yağdı. Polis, dün akşam 21.00'den bu akşam 21.00'e kadar geçen sürede 22 ilçede kuralları ihlal eden kişi ve işletme sahiplerine 444 bin 909 lira para cezası uyguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Buna göre İstanbul genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde 22 ilçede kural ihlali tespit edildi. Toplu taşıma kurallarına uymayan ve sosyal mesafeyi ihlal eden kişiler ile yasağa uymadan faaliyet gösteren işletme sahibi toplam 597 kişiye 444 bin 909 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 32 iş yerinin de mühürlendiği kaydedilirken, bir otomobilin trafikten men edildiği bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
3 bin yıllık antik kentin kıyısında kaçak inşaata mühür
30 Mart 2020 22:33		 Bitlis'te bir köy karantinaya alındı
30 Mart 2020 22:13
KKTC'de sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi
30 Mart 2020 21:29		 73 merkez 'Kovid-19 Tanı Laboratuvarı' olarak yetkilendirildi
30 Mart 2020 21:25
Türkiye genelinde radarla hız denetimi yapıldı
30 Mart 2020 21:17		 Tüm sağlık personelini ilgilendiren 23 maddelik yeni bir Genelge yayımlandı
30 Mart 2020 20:27
Gaziantep'te seyahat kısıtlamasına uymayanlara ceza
30 Mart 2020 20:09		 Çorum'da yasağa uymayan 41 kişiye para cezası
30 Mart 2020 20:05
ABD'den gelen 210 kişi Manisa'da karantinaya alındı
30 Mart 2020 20:03		 Yurt dışından getirilen 63 kişi yurtlara yerleştirildi
30 Mart 2020 19:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:17 - Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi'ne ekipman desteği23:11 - Van'da çocuga cinsel istismarda bulunan kişi yakalandı23:06 - YÖK Başkanı ve YÖK üyeleri, birer maaşlarını bağışladı23:00 - İnsansız Hava Aracı ve pilot sayısında rekor artış22:53 - İspanya'da 12 bin sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı22:48 - MEB Genel Müdürleri birer maaşlarını bağışladı22:43 - TBMM Başkanı, 5 maaşını bağışlayacak22:38 - TOBB'dan 10 milyon liralık destek22:33 - 3 bin yıllık antik kentin kıyısında kaçak inşaata mühür22:28 - Koronavirüs, ABD'nin en büyük polis departmanını vurdu
22:23 - Erdoğan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası' paylaşımı22:18 - İstanbul'da yasaklarını ihlal eden 597 kişiye ceza yağdı22:13 - Bitlis'te bir köy karantinaya alındı22:08 - 20 Başkan, 1 vekil ve 1 rektörden bağış kamyanyasına destek22:02 - Bir yardım kampanyası da Diyanet başlattı21:56 - Yardım kampanyası'nın hesap numaraları paylaşıldı21:51 - İşleri azalan taksiciler: Plaka kiralarını ödeyemiyoruz21:46 - Duraklara konulan el dezenfektanları çalındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Mahalle, köy ve beldelerinde karantina uygulanan iller
Sağlık Bakanlığı: 37 vatandaşımız hayatını kaybetti
Tüm sağlık personelini ilgilendiren 23 maddelik yeni bir Genelge yayımlandı
Bakan açıkladı... Cezaevi personeli evlerine gönderilmeyecek
Erdoğan: 7 aylık maaşımı bağışlıyorum
Bakan Koca, cenaze sistemindeki verilere açıklık getirdi
İçişleri: 39 yerleşim yerinde Karantina uygulanıyor
AÖF ara sınavları online yapılacak
Benzine bu gece indirim, motorine zam bekleniyor
Bakan Koca: Okmeydanı Hastanemizi hizmete açıyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
müge anlı'nın doktorlara sitem etmesi 2
luke sikma 1
ak parti milletvekilinin oğlunun corona virüs testi alması 4
telefonu sonuna kadar çaldıran insan 4
Kumkuat 3
bulaşık yıkayan erkek 4
meydanokuyorum 1
Bilgilendirme 1
haluk levent 4
27.03.2020 millet camii cuma namazi 4
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam