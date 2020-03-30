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Koronavirüs, ABD'nin en büyük polis departmanını vurdu

 30 Mart 2020 22:28
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Koronavirüs, ABD'nin en büyük polis departmanını vurdu

ABD'nin en büyük polis departmanına sahip New York'ta, 800'den fazla polis yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Dermot Shea yaptığı açıklamada, 818 poliste koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

New York'ta görev yapan 55 bin polisten 5 bininin hastalık izninde olduğunu belirten Shea, 3 polisin de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Maske gibi koruyucu tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanan New York'ta, polisler de malzeme sıkıntısı çekiyor.

Kentin birçok yerine konuşlandırılan polisler, Kovid-19 ile mücadele için alınan önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını denetliyor.

ABD'de salgının merkezi haline gelen New York'ta vaka sayısı 66 bini geçti, 1218 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı
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