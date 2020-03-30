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3 bin yıllık antik kentin kıyısında kaçak inşaata mühür

Bodrum'daki 3 bin yıllık Antik Myndos Kenti'nin kıyısını taş ve betonla doldurulup, kaçak yapılaşma yapıldığı ihbarı üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Şikayeti üzerine sahile gelerek inceleme yapan zabıta ekipleri, inşaatı mühürledi.
 30 Mart 2020 22:33
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3 bin yıllık antik kentin kıyısında kaçak inşaata mühür

Bodrum'daki 3 bin yıllık Antik Myndos Kenti'nin kıyısını taş ve betonla doldurulup, kaçak yapılaşma yapıldığı ihbarı üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Şikayeti üzerine sahile gelerek inceleme yapan zabıta ekipleri, inşaatı mühürledi.

Gümüşlük Mahallesi'nde 1'inci Derece Arkeolojik SİT alanı içinde kalan sahil kıyısı, iddiaya göre, bölgedeki bir arazi sahibi tarafından taş ve beton dökülerek inşaat çalışması başlatıldı.

Olaya tepki gösteren mahalle halkı, Bodrum Belediyesi ekiplerine haber verdi. Sahile gelerek inceleme yapan zabıta ekipleri, inşaatı mühürledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gümüşlük Çevre Koruma Derneği eski başkanı İbrahim Hakkı Zırh, "İnşaat çalışmasının başladığı yer restoranların bittiği nokta. Bu bölge 1'inci derece arkeolojik SİT alanı. Geçen hafta başlayan çalışmalarda ilk önce taşları koydular, daha sonra kalıp çaktılar.

Dün de belediye ekipleri gelerek, incelemelerde bulundu ve mühürledi. O taşlar ve kalıplar orada kötü görüntü oluşturuyor ve bir an önce kaldırılması gerekiyor" dedi.

DHA
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