TBMM Başkanı, 5 maaşını bağışlayacak
|30 Mart 2020 22:43
|Yazdır
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 5 maaşıyla katılacağını açıkladı.İşte TBMM Başkanı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;
Zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağız, inşaAllah. Biz birlikte Türkiye'yiz. Birlikte güçlüyüz. Salgına karşı mücadelemizden de hep birlikte galip çıkacağız.
Sayın Cumhurbaşkanımızın Biz Bize Yeteriz Türkiyem diyerek başlattığı ve öncülük ettiği milli dayanışma kampanyası birlik ve beraberliğimizin somut sonuçlarını ortaya koyacaktır. Kendilerine öncülüğü ve yol açıcılığı için şükranlarımı sunuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına ben de 5 maaşımla katılıyorum. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacağız inşaAllah.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|MEB Genel Müdürleri birer maaşlarını bağışladı
30 Mart 2020 22:48
|Erdoğan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası' paylaşımı
30 Mart 2020 22:23
|20 Başkan, 1 vekil ve 1 rektörden bağış kamyanyasına destek
30 Mart 2020 22:08
|Bir yardım kampanyası da Diyanet başlattı
30 Mart 2020 22:02
|Yardım kampanyası'nın hesap numaraları paylaşıldı
30 Mart 2020 21:56
|Devlet Bahçeli, 5 maaşını bağışladı
30 Mart 2020 21:41
|Fatih Portakal'dan İBB'nin yardım paketine eleştiri
30 Mart 2020 21:33
|Erdoğan: 7 aylık maaşımı bağışlıyorum
30 Mart 2020 21:05
|Üniversite öğrencilerinden yurt ücreti alınmayacak
30 Mart 2020 21:03
|Erdoğan: İspanya'ya bir uçak dolusu yardım gönderiyoruz
30 Mart 2020 20:58