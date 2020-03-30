TBMM Başkanı, 5 maaşını bağışlayacak

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 5 maaşıyla katılacağını açıkladı.

İşte TBMM Başkanı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağız, inşaAllah. Biz birlikte Türkiye'yiz. Birlikte güçlüyüz. Salgına karşı mücadelemizden de hep birlikte galip çıkacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Biz Bize Yeteriz Türkiyem diyerek başlattığı ve öncülük ettiği milli dayanışma kampanyası birlik ve beraberliğimizin somut sonuçlarını ortaya koyacaktır. Kendilerine öncülüğü ve yol açıcılığı için şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına ben de 5 maaşımla katılıyorum. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacağız inşaAllah.