İspanya'da 12 bin sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanının koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.
|30 Mart 2020 22:53
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İspanya'da koronavirüs tespit edilen 85 bin 195 kişi arasındaki 12 bin 298 kişinin profesyonel sağlık çalışanı olduğu belirtildi. Virüs tespit edilen kişi sayısı İspanya'da Pazar gününe göre yüzde 12,4 arttı.
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ
İspanya Acil Durum Sağlığı Yöneticisi Dr. Fernando Simon'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Tanıyı doğrulamak için yaptırdığı ikinci testin sonuçlarını bekleyen Simon'ın evinde karantinada olduğu ifade edildi.
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