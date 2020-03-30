YÖK Başkanı ve YÖK üyeleri, birer maaşlarını bağışladı
|30 Mart 2020 23:06
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK üyeleriyle Milli Dayanışma Kampanyası'na birer aylık maaşlarıyla destek verdi.
Saraç, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına ilişkin "BizBizeYeterizTürkiyem" etiketini kullanarak, paylaşımda bulundu.
Kampanyaya kendisi ve ve bütün YÖK üyelerinin birer aylık maaşlarını bağışlayarak katıldıklarını bildiren Saraç, "Üniversitelerimizin değerli rektörlerini de bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum." ifadesine yer verdi.
1- Cumhurbaşkanımız Muhterem @RTErdogan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına, şahsım ve bütün YÖK Üyeleri birer aylık maaşımızı bağışlayarak katılıyoruz. #BizBizeYeterizTürkiyemM. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) March 30, 2020
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