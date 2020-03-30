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Van'da çocuga cinsel istismarda bulunan kişi yakalandı

 30 Mart 2020 23:11
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Van'da çocuga cinsel istismarda bulunan kişi yakalandı

Emniyet Genel Mudurlugu (EGM), bir video paylasım uygulamasında cocuga cinsel istismarda bulundugu tespit edilen kişinin, Van Emniyet Mudurlugu Asayis Subesince yakalandığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suclarla Mucadele Daire Baskanlıgınca, sosyal medyada 7 gün 24 saat esasına gore sanal devriye faaliyetlerinin yurutüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medya uzerindeki bir video paylasım uygulamasında cocuga cinsel istismarda bulundugu tespit edilen M.T isimli sahıs, Van Emniyet Mudurlugu Asayis Sube Mudurlugu tarafından yakalanmıs ve gerekli yasal islemler baslatılmıstır. Turk Polis Teskilatı, suc ve suclularla mucadeleyi her alanda oldugu gibi sanal ortamda da surdurmeye devam edecektir."
Anadolu Ajansı
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