Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Van'da çocuga cinsel istismarda bulunan kişi yakalandı
|30 Mart 2020 23:11
|Yazdır
Emniyet Genel Mudurlugu (EGM), bir video paylasım uygulamasında cocuga cinsel istismarda bulundugu tespit edilen kişinin, Van Emniyet Mudurlugu Asayis Subesince yakalandığını bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suclarla Mucadele Daire Baskanlıgınca, sosyal medyada 7 gün 24 saat esasına gore sanal devriye faaliyetlerinin yurutüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sosyal medya uzerindeki bir video paylasım uygulamasında cocuga cinsel istismarda bulundugu tespit edilen M.T isimli sahıs, Van Emniyet Mudurlugu Asayis Sube Mudurlugu tarafından yakalanmıs ve gerekli yasal islemler baslatılmıstır. Turk Polis Teskilatı, suc ve suclularla mucadeleyi her alanda oldugu gibi sanal ortamda da surdurmeye devam edecektir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Ev partisi' soruşturmasında 4 kişiye ev hapsi
30 Mart 2020 16:07
|Kapalıçarşı'da kuyumcu soymaya çalışanlara bekçiler engel oldu
30 Mart 2020 12:13
|Van'da adliye binası önünde silahlı 3 kişi yakalandı
30 Mart 2020 11:28
|Osmaniye'de katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı
30 Mart 2020 10:49
|Polisi bıçaklayan şüpheli silahla bacağından vurulup yakalandı
30 Mart 2020 10:31
|Koronavirüs testi yapılması kararlaştırılınca kaçan kadın yakalandı
30 Mart 2020 09:57
|Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi yaralamadan gözaltına alındı
30 Mart 2020 08:10
|Genç kızların doktoru darp olayının görüntüleri ortaya çıktı
29 Mart 2020 22:10
|Adıyaman'da kaçak üretilen 5 bin maske ele geçirildi
29 Mart 2020 18:36
|Kapatılan düğün salonunu kumarhaneye çevirdiler
29 Mart 2020 18:21