Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi'ne ekipman desteği
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, koronavirüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu.
|30 Mart 2020 23:17
|Yazdır
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, koronavirüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu.
Koronavirüs salgını ile mücadele etme konusunda anlamlı bir adım atan Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne koronavirüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hakan Tutar, şu ifadeleri kullandı: "Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazia Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne virüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Bu unutulmaz destekleri için tüm çalışanlarımız adına kendisine teşekkür ederiz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|YÖK Başkanı ve YÖK üyeleri, birer maaşlarını bağışladı
30 Mart 2020 23:06
|İnsansız Hava Aracı ve pilot sayısında rekor artış
30 Mart 2020 23:00
|İşleri azalan taksiciler: Plaka kiralarını ödeyemiyoruz
30 Mart 2020 21:51
|Kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok
30 Mart 2020 20:17
|Vaka sayısının artış hızı durdu ama ölümler artabilir
30 Mart 2020 20:09
|Jandarma tarlada yaşlı teyzeye yardım eli uzattı
30 Mart 2020 19:55
|Yurtta kalan öğrenci karantina sürecini videoyla anlattı
30 Mart 2020 19:51
|Mehmetçik, evden çıkamayan yaşlı vatandaşın tarlasını sürdü
30 Mart 2020 19:46
|Evde kalanlar ekmek yapmaya başladı, talep yüzde 1500 arttı
30 Mart 2020 18:37
|Koronavirüs'ü yenen Fatih Terim taburcu oldu
30 Mart 2020 14:14