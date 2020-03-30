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Adana Valiliğinden 'koronavirüs verileri'ne yalanlama

Adana Valiliği, sosyal medyada paylaşılan, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası verilerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
 30 Mart 2020 23:23
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Adana Valiliğinden 'koronavirüs verileri'ne yalanlama

Adana Valiliği, sosyal medyada paylaşılan, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası verilerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Adana'daki koranavirüs vakası verilerine dair paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu paylaşımlarda yer alan veriler gerçeği yansıtmamakta olup vatandaşlarımızı korku ve paniğe sürükleme maksadıyla art niyetli olarak yapılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünce pandemi olarak ilan edilen Kovid-19 salgını ile mücadele ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de büyük bir özveriyle sürdürülmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızdan sadece yetkili makamlar tarafından paylaşılan bilgileri dikkate almalarını, bu tür yanıltıcı ve endişe verici paylaşımlara riayet etmemelerini önemle rica ederiz."

Anadolu Ajansı
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