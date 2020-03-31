Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenler

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na toplumun tüm kesimleri destek veriyor

İşte destek verenler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Dayanışma Kampanyası'nı şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 5 maaşını bağışladı.

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli 50 bin TL ile kampanyaya destek verdiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Genel Müdürler ile 81 il müdürü birer maaşlarını bağışlayacağını açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 10 milyon lira destek verecek.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdiğini belirterek "Ben de 6 maaşımı bağışlıyorum. Ayrıca eşim de 13 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını bağışlıyor." ifadelerini kullandı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da, Nisan ayı maaşlarını bağışladıklarını açıkladı.

Burdur'un Gölhisar İlçesi Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışladığını bildirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç "Milli Dayanışma Kampanyası"na 3 aylık maaşını bağışladı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve YÖK üyeleri, Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 maaşını bağışlayarak destek oldu.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu

Sanatçı Haluk Levent "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 30 bin lira bağışladı

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 maaşını bağışlayarak destek oldu. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da kampanyaya bir aylık maaşıyla destek olacağını açıkladı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışladığını bildirdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na aile olarak birer maaş bağışladıklarını bildirdi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, bir maaşını bağışladığını bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin birliği ve beraberliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyarak 6 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını bildirdi. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başlatılan kampanyaya bu ayki maaşını bağışladı. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise üç aylık maaşını bağışladı. Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ve başkan yardımcıları Rahmi Şengül ile Serkan Cerrahoğlu da birer, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ise 3 aylık maaş desteğinde bulundu. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da bir aylık maaşını kampanyaya bağışladığını belirterek "Allah zor günleri en az hasarla geçirmeyi nasip etsin." dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, sosyal medya hesabından yaptığı açılamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na ben de bir maaşımla katılıyorum." ifadelerini kullandı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na ben de 6 aylık maaşımı bağışlıyorum." açıklamasında bulundu. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da "Kardeşlik Seferberliği kampanyamız kapsamında Canik Belediye Başkanı olarak 1 aylık maaşımı bağışlıyor, tüm meclis üyelerimize, teşkilatımıza, iş insanlarına çağrıda bulunuyorum." paylaşımını yaptı. Kampanyaya 1 aylık maaşını bağışlayarak destek olan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise açıklamasında, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." ifadelerine yer verdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışladığını bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu

AK Parti Genel Başkan yardımcılarından Mehmet Özhaseki 5, Hamza Dağ 3 maaşını bağışladı.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısından sonra Sağlık Bakanlığı'na destek verdi. Yaptığı bağışın dekontunu paylaşan Gökbakar, bağış miktarıyla ilgili bilgi vermedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdiğini belirterek, "Ben de 6 aylık maaşımı bağışlıyorum." ifadesini kullandı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman 1 aylık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 3 aylık, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım 1 aylık, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan 1 aylık, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü 2 aylık, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün 3 aylık, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt 1 aylık, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir 1 aylık ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da 2 aylık maaşlarını bağışlayarak, kampanyaya destek verdi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ise kampanyaya 2 aylık maaşını bağışlayarak destek olduğunu duyurdu. Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 aylık maaşını bağışladığını duyurdu. Belediye Başkanı Fatih Kavak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 aylık maaşını bağışladığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 2 maaşı ile destek vereceğini açıkladı.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal da Twitter'dan yaptığı yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, ben de bu ayki maaşımla katılıyorum. Başta yönetici arkadaşlarım olmak üzere, Türk Telekom ailemizin değerli fertlerini de kendi imkanları doğrultusunda desteğe davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kampanyayı desteklediğini ve 1 maaşını bağışladığını açıkladı.

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