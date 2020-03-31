ABD'de Koronavirüs ile mücadele için sıtma ilaçlarına onay
|31 Mart 2020 00:41
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FDA açılamasında, Trump yönetimin ön onayı ile hafta sonu alınan karar gereği, milyonlarlarca doz anti-sıtma ilacının (hidroksiklorokin ve klorokin) ülke genelindeki hastanelere dağıtılacağını belirtti.
Açıklamada FDA yetkilisi Denise Hinton'un "Klorokin fosfat ve hidroksiklorokin sülfatın Kovid-19'un tedavisinde etkili olabileceğine inanmak mantıklıdır.'' ifadesine yer verildi.
BAZI UZMANLARDAN TEPKİ GELDİ
Bazı uzmanlar ise ilacın akut solunum semptomlarının hafifletilmesi ve virüsün temizlenmesine yardımcı olduğuna dair çok az veri olduğunu, yaygın kullanımı durumunda yan etkilerinin ölümcül olabileceğini iddia etti.
Sıtma ilaçlarının özellikle kalp problemi olan veya anti-depresan gibi ilaçlar kullanan hastalarda ölümcül sonuçlar doğurabileceği yönünde uyarılarda bulunan Mayo Clinic College Pediatri ve Kardiyoloji Profesörü Michael Ackerman, ''Bu ilaçların milyonlarca hastaya verilmesini konuşuyorsak, o zaman ani kalp krizi vakaları kesinlikle baş gösterecektir.' ifadelerini kullandı.
Sıtma ilaçlarının sınırlı kullanımına izin veren FDA ise konuya, "Mevcut bir tedavinin bulunmadığı bir durumda, koronavirüs ile mücadele için bu ilaçlar denemeye değer. Diğer ülkelerde de bu ilaçların koronavirüs tedavisi için benimsenmesi ve sonuçları gözlenmiştir." şeklinde açıklama getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, faydası tam olarak kanıtlanmamasına rağmen bu ilaçların Kovid-19 tedavisinde işe yarayacağına inandığını belirtmiş ve bu ilaçların fark yaratabileceğini ifade etmişti.
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