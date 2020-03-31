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İngiltere: Sosyal mesafe ile 120 bin ölümün öüne geçildi

İngiltere'de Imperial College tarafından 11 Avrupa ülkesinde okulların kapatılması ve ülke çapında karantina gibi önlemlerin muhtemel etkilerini raporlaştırdı. Rapor sonucunda, 21 bin ile 120 bin arasında ölümün önüne geçilmiş olduğu belirtildi.
 31 Mart 2020 00:42
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İngiltere: Sosyal mesafe ile 120 bin ölümün öüne geçildi

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa'ya yayılmasını yavaşlatmak ve bastırmak için uygulamaya konan sosyal mesafe tedbirlerinin 120 bine kadar muhtemel ölümü önlemiş olabileceği belirtildi.

İngiltere'de hükümetin kontrollü salgın stratejisinin yüzbinlerce kişinin ölümüne neden olacağını ortaya koyarak hükümetin politikasını değiştiren Imperial College, 11 Avrupa ülkesinde okulların kapatılması ve ülke çapında karantina gibi önlemlerin muhtemel etkilerini ele alan bir rapor yayımladı.

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, İngiltere, İsveç, İsviçre, İspanya, İtalya ve Norveç'i kapsayan araştırmaya göre, bu önlemler sayesinde 21 bin ile 120 bin arasında ölümün önüne geçilmiş olabilir.

"SOSYAL MESAFE VE KARANTİNA ÇOK SAYIDA HAYAT KURTARDI"

Imperial College öğretim üyelerinden Prof. Axel Gandy, yaptığı değerlendirmede, "Bulgularımız sosyal mesafe veya karantina gibi önlemlerin zaten çok sayıda hayat kurtardığını ve hayat kurtarmaya devam edeceğini gösteriyor." dedi.

Salgının etkisinin büyüklüğüne işaret eden Gandy, "Ancak müdahaleler olmasa çok daha kötü olurdu. Önlemleri uygulamada tutmak, salgını kontrol etmek açısından çok önemli." ifadesini kullandı.

Raporun yazarlarından Dr. Samir Bhatt ise "Çok sayıda canın kurtarıldığına inanıyoruz. Bununla birlikte salgını tam olarak kontrol altına almayı başarabildiğimizi söyleyemeyiz. Ayrıca önümüzdeki haftalarda daha katı kararların alınması gerekip gerekmediğini söylemek için de çok erken." değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, 28 Mart'a kadar bu 11 ülkede 7-43 milyon arasında insana koronavirüs bulaşmış olabileceği tahmininde de bulunuldu.
Anadolu Ajansı
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