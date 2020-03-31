Şok Marketler ücretsiz adrese teslimat hizmetine başladı
|31 Mart 2020 00:47
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Ücretsiz adrese teslimat hizmetine başladı, 5 bin kişiye istihdam sağlayacak.
Şok Marketler, online market servis uygulaması ise tüm Türkiye'de ücretsiz olarak adrese teslimat hizmetine başladı.
Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel, yaptığı açıklamada,
"Toplum olarak içinde bulunduğumuz bu zor dönemde bu hizmeti başlatmanın bizim için anlamı büyük. İnsanların güvenilir gıdaya ulaşması için 30.000 çalışanımız ve iş ortaklarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz.
Onlara da ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Toplumumuzun kendisini rahat hissetmesi için üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle ücretsiz olarak adrese teslimat hizmetini başlattık" dedi.
5 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM HEDEFİ
Cepte Şok için ek istihdam da sağlayacaklarını duyuran Demirel, "Hem adrese teslimat hizmeti kapsamında hem de açmayı planladığımız yeni mağazalarla birlikte 2020 yılında toplam 5.000 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz" dedi.
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