1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şok Marketler ücretsiz adrese teslimat hizmetine başladı

Şok Marketler'in online market servis uygulaması Cepte Şok, yenilenen tasarımı ve işlevleriyle tüm Türkiye'de adrese teslimat hizmetine başladı.
 31 Mart 2020 00:47
Yazdır
Şok Marketler ücretsiz adrese teslimat hizmetine başladı

Ücretsiz adrese teslimat hizmetine başladı, 5 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Şok Marketler, online market servis uygulaması ise tüm Türkiye'de ücretsiz olarak adrese teslimat hizmetine başladı.

Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel, yaptığı açıklamada,

"Toplum olarak içinde bulunduğumuz bu zor dönemde bu hizmeti başlatmanın bizim için anlamı büyük. İnsanların güvenilir gıdaya ulaşması için 30.000 çalışanımız ve iş ortaklarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz.

Onlara da ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Toplumumuzun kendisini rahat hissetmesi için üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle ücretsiz olarak adrese teslimat hizmetini başlattık" dedi.

5 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM HEDEFİ

Cepte Şok için ek istihdam da sağlayacaklarını duyuran Demirel, "Hem adrese teslimat hizmeti kapsamında hem de açmayı planladığımız yeni mağazalarla birlikte 2020 yılında toplam 5.000 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz" dedi.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Facebook, Koronavirüs Bilgi Merkezi'ni Türkçe olarak kullanıma sundu
30 Mart 2020 11:48		 'Korona testleri' yasak ama kapış kapış satılıyor
30 Mart 2020 08:58
Adım adım borçları yapılandırma rehberi
30 Mart 2020 06:50		 İki dağıtım şirketi, borçlu abonelerin evlerinin elektriğini kesmeyecek
29 Mart 2020 11:00
Patronlar söz verdi... İşçi çıkarmayacağız
29 Mart 2020 09:11		 Pegasus yurt içi seferlerini 30 Nisan'a kadar iptal etti
28 Mart 2020 14:53
Erken rezervasyona virüs çözümü geldi
28 Mart 2020 08:26		 'Beyaz sirke' satışlarına koronavirüs dopingi
27 Mart 2020 11:17
HAVELSAN'dan 'evde kodlama öğrenin' çağrısı:
27 Mart 2020 11:15		 300 bin koliyi 'Getir' firması, ücretsiz olarak taşıyacak
27 Mart 2020 11:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:25 - Altun: Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez01:20 - Soner Yalçın'a 'Herkes senin kadar zengin değil' tepkisi01:13 - MEB: Çıraklık öğrencileri de Eba TV'yi izleyebilir00:59 - MEB, işbaşı eğitimlerinin yapılmasına karar verdi00:49 - KKTC'den gelen 332 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi00:47 - Şok Marketler ücretsiz adrese teslimat hizmetine başladı00:42 - İngiltere: Sosyal mesafe ile 120 bin ölümün öüne geçildi00:41 - ABD'de Koronavirüs ile mücadele için sıtma ilaçlarına onay00:38 - Yeni koronavirüs araştırması: Vakaların yarısı Hayalet Pozitif00:35 - Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?
00:26 - Irak Dışişleri Bakanı Hekim ve Çavuşoğlu telefonda görüştü00:22 - Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenler00:12 - Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği00:07 - 31 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları00:05 - Covid-19'dan vefat edenler, nereye defnedilebilir?00:03 - İdari izin kullananlar mesaiye çağrılabilir mi?23:49 - Haluk Levent, 30 bin TL bağış yapacağını açıkladı23:23 - Adana Valiliğinden 'koronavirüs verileri'ne yalanlama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni koronavirüs araştırması: Vakaların yarısı Hayalet Pozitif
İdari izin kullananlar mesaiye çağrılabilir mi?
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenler
Covid-19'dan vefat edenler, nereye defnedilebilir?
Şok Marketler ücretsiz adrese teslimat hizmetine başladı
Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği
Soner Yalçın'a 'Herkes senin kadar zengin değil' tepkisi
31 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
İngiltere: Sosyal mesafe ile 120 bin ölümün öüne geçildi
Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 3
corona vaka sayılarının artış hızının düşmesi 1
haluk levent 4
lanet 1
27.03.2020 millet camii cuma namazi 4
Manisa otogarda yasli adama bağıran polis 1
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1
Kumkuat 3
hernan crespo 1
fatih terim'in 5 günde iyileşmesi 2
SON İLANLAR
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaz Onarım Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam