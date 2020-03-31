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MEB, işbaşı eğitimlerinin yapılmasına karar verdi

 31 Mart 2020 00:59
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MEB, işbaşı eğitimlerinin yapılmasına karar verdi

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 26.03.2020 tarih ve 5918903 sayılı yazılarıyla, istihdama yönelik meslek edindirme ve geliştirme kurslarının teorik kısmı haricindeki işbaşı eğitimlerinin yapılmasına karar verdi.

Dünyada hızla yayılan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bazı tedbirler alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüze bağlı hayat boyu öğrenme kurumlarında yürütülen eğitim faaliyetleri, 14 Mart 2020 tarihinde başlamak üzere 30 Nisan 2020 tarihine kadar tatil edilmiştir.

Bu kapsamda, Türkiye İş Kurumu ile Genel Müdürlüğümüze bağlı kurumlar iş birliğinde açılan istihdama yönelik meslek edindirme ve geliştirme kurslarının işbaşı eğitimi kısmının devamı yönünde valiliklerden görüş talebi gelmektedir.

Buna göre, Türkiye İş Kurumu ile işbirliği halinde açılan istihdama yönelik meslek edindirme ve geliştirme kurslarının teorik kısmı haricindeki işbaşı eğitimlerine valilik onayı ile devam edilebilir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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