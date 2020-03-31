MEB: Çıraklık öğrencileri de Eba TV'yi izleyebilir
|31 Mart 2020 01:13
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 26.03.2020 tarih ve 5925636 sayılı yazılarıyla Mesleki Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimi EBA TV/LİSE sekmesi altında yayınlanan program doğrultusunda takip edilecek.
Dünyada hızla yayılan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, Ülkemizde bazı tedbirler alınmasına karar verilmiş, bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim öğretime devam edileceği bildirilmiştir. Bu süreçte mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okul/kurumlarda öğrenim gören çırak öğrencilerin uzaktan eğitimlerinin nasıl yapılacağına dair tereddüte düşüldüğü Bakanlığımıza iletilmiştir.
Bu kapsamda, https://www.eba.gov.tr adresinde lise sekmesi altında "Mesleki ve Teknik Ortaöğretim" okul türü bulunmaktadır. Genel Müdürlüğümüze bağlı mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okul/kurumlarımızda öğrenim gören çırak öğrencilerimizin de https://www.eba.gov.tr adresindeki EBA TV/LİSE sekmesi altında yayınlanan program doğrultusunda, kendi sınıflarındaki derslerini EBA TV' den takip etmeleri gerekmektedir.
İşte o yazı;
Ahmet KANDEMİR
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MEB'den öğrenci burs ücretleri açıklaması
30 Mart 2020 17:42
|MEB, çalışanların serbest kıyafet geçmesini istedi
30 Mart 2020 14:00
|MEB, okul öncesi aidat ücretlerinin alınmayacağını açıkladı
30 Mart 2020 11:30
|Yeni atanan sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
30 Mart 2020 10:34
|MEB, özel okul bursluluk sınavlarını iptal etti
30 Mart 2020 10:32
|MEB, Koronavirüs salgını nedeniyle yeni bazı tedbirler aldı
23 Mart 2020 09:00
|Eğitim öğretime ara verilmesi hallerinde kantin kira tutarında indirim yapılır mı?
19 Mart 2020 10:00
|E-sınav merkezlerinin sınav binaları girişlerine el dezenfektan aparatları takılacak
19 Mart 2020 09:15
|MEB'den kıdem-ihbar tazminatı ödenmeyen Öğretmenevi işçi personeli hakkında yetkililere uyarılar
19 Mart 2020 09:05
|MEB, okul servis araçlarında alınacak koronavirüs tedbirlerini açıkladı
17 Mart 2020 08:00