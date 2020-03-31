Soner Yalçın'a 'Herkes senin kadar zengin değil' tepkisi
|31 Mart 2020 01:20
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dün yaptığı açıklamada, herkesi Dayanışma Paketlerine destek vermeye çağırmıştı. 10 kalem gıda ürünü için 150 TL isteniyordu.
Gazeteci Fatih Portakal, İBB'nin 150 TL'lik paketine tepki gösterdi. İki markete sorduğunu, 98 veya 120 TL'ye dolabilecek Gıda paketleri için neden 150 TL istediğini sorguladı.
Fatih Portakal'ın takipçilerinden olup da toptan işlerle uğraşan bazı kişiler de, marketlerde 100 TL'ye alınabilecek paketlerin, toptancılardan teklif usulü alınacağı için çok daha ucuza mal edilmesi gerektiğine dikkat çektiler.
Fatih Portakal'a gazeteci Soner Yalçın cevap vermeye başladı. Ancak solcu görüşlü kimliğiyle bilinen Soner Yalçın'ın alış veriş listesinde yer alanlar herkesi şaşırttı. Yalçın'ın listesinde 500 gr kırmızı mercimek 11 TL, D. Tahin Helvası 58 TL gözüyordu. Takipçileri Soner Yalçın'a "Herkes senin kadar zengin değil" şeklinde yanıtlar verdi.
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