Altun: Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez

HSK'DAN 16 MADDELİK TEDBİR AÇIKLAMASI HSK Genel Kurulunun kararı uyarınca, tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye, bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşifler 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelendi