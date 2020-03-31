Altun: Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını eleştirenlere tepki gösterdi.
|31 Mart 2020 01:25
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını eleştirenlere tepki gösterdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli dayanışma, devletin halktan para istemesi değil, bütün dünyanın yaşamakta olduğu böyle bir badirede milletin her ferdiyle sınıf, ideoloji, siyaset ayırmadan birbirine destek olmasıdır. Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez" ifadelerini kullandı.
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