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Yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağışlı geçecek - Haritalı

Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in İç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Çankırı, Çorum, Amasya, Ordu, SivasMardin ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
 31 Mart 2020 06:30
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Yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağışlı geçecek - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in İç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Çankırı, Çorum, Amasya, Ordu, SivasMardin ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Marmara, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Memurlar.Net
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