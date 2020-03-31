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Temizlik şirketlerinin korona oyunu: İnternet üzerinden büyük tehdit

Bazı temizlik firmaları evleri ve ofisleri koronavirüsten temizlediklerini iddia ederek ilan veriyor. Vatandaşın panik halinden yararlanmak isteyen fırsatçılar, 200 liralık temizliği virüs bahanesiyle bin liraya yapıyor. Standardın olmadığı piyasada rakamlar, on binlerce liraya çıkarken, insan sağlığı da hiçe sayılıyor.
 31 Mart 2020 06:53
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Temizlik şirketlerinin korona oyunu: İnternet üzerinden büyük tehdit

Kovid-19 nedeniyle hijyen ve sağlık ürünlerine olan talep patlamasını gören bazı temizlik firmaları, korkuyu fırsata çevirmekte gecikmedi. Bu şirketler, evleri koronavirüsten arındırdıklarını iddia ederek, internet siteleri ve sosyal medyadan ilan veriyor. İddia diyoruz çünkü birçoğu rutin hizmetlerini 'korona-savar' gibi sloganlarla pazarlıyor. Oysa ki yapılanlar, çoğumuzun bildiği ev temizliğinden başka birşey değil. Ücretler ise mekana göre 200 liradan onbinlerce liraya kadar uzanıyor.

PLAZANIN MALİYETİ ONBİNLERCE LİRA

Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine düşen Bülent Ersoy'un evini 25 bin liraya temizlettiği yönündeki haberlerin ardından piyasanın peşine düştük. Ofis veya plaza katı şeklindeki işyeri temizliği 2 bin liradan başlayıp metrekareye göre 20 bin liraya ulaşıyor. Öğrendiğimize göre, ücret konusunda herhangi bir standart yok. Tabiri caizse karşıdaki hangi rakama aldanırsa tarife oradan başlıyor. Kurumsal şirketlerde on binlerce liralık uçuk rakamlardan bahsedilirken, vatandaşın tedirginliğinden yararlanmak isteyenler kol geziyor. Kimi düşürsem kar mantığı ile 300 liralık fatura çıkaran da var bin 500 lira da.

KULLANILAN İÇERİK BELLİ DEĞİL

Uzmanlar ve tüketici temsilcileri, iki yönden uyarıyor. Bunlardan birincisi, evinize gelen firmanın kullandığı ürünün ilgili bakanlıklarca onaylı olması gerekiyor. İçeriğini bilmiyorsanız büyük risk altındasınız. Öte yandan, evde kalınması yönündeki uyarıların en önemli nedeni dışarıdaki bireylerle temas etmemeniz. Mekanınıza bir temizlik ekibi çağırarak bir bakıma hijyen alanınızı önce siz kirletiyorsunuz. Yani virüsten arınmak yerine, onu evinize davet ediyorsunuz.

Bu nedenle, özellikle internet sitelerinde pazarlanan temizlik ilanlarına aldanmamak lazım. Telefonla ulaştığımız firma yetkilileri ise yapılacak işin detaylarına fazla girmeden konuyu hemen ücret tarifesine getiriyor.

İNTERNET ÜZERİNDEN İLAN VERİLİYOR

Özellikle virüslerin tümüyle yok edildiği sloganını hızlıca tekrarlayıp, 3 saatlik çalışma için bin lira istiyorlar. Normal bir ev temizliğini sorduğumuzda 200 liralık tarifenin, mevzu korona olunca neden bin liraya çıktığının cevabını veremiyorlar. Başka firmalar da 200 liralık hizmetin yine 700 liraya yükseldiğini; ofis veya 2 katlı mekanlarda 2 bin liraya vardığını aktarıyor. Bu fahiş fiyat farkının günahı yine bizim Kovid-19'a yükleniyor. Daha profesyonel olduğunu iddia edenler, on binlerce liralık fatura çıkarıyor. Yetkililerin koronavirüs tedbir ve cezalarına bu tür fırsatçılıkları da dahil etmesi gerekiyor.

HERKES İÇİN BÜYÜK TEHDİT

Kısacası basit bir temizlik konusunu hem kendiniz hem de çevreniz için tehlikeli hale getirmemek önemli. Bu nedenle, mekanınızda kaldığınız süre içinde belirtilen önlemlerle koronavirüs riskini en aza indirebilirsiniz. Uzmanların talimatına uymak yeterli iken, daha fazlasını isteyenler hem sağlığından, hem parasından olabilir. En önemlisi de kendisiyle birlikte onlarca insanın hayatını riske atabilir. Yani panik ve korku fırsatçılarına dikkat.

Berberden sonra şimdi de evlere giden spor hocası

Belediyeler de, risk grubundakilere temizlik yardımı çalışmalarına başladı ve önümüzdeki günlerde uygulamaya girecek. Öte yandan piyasa fırsatçılarına her geçen gün yenisi ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde evlere giden berberlere ilişkin haberler yayınlandı ve cezalar kesilmeye başladı. Şimdi de özel ders iddiasıyla eğitmenler saatlik ücretle eve gidiyor. Uzmanlar, berber sorununda olduğu gibi işin ciddiyeti konusunda uyarıyor.

Orhan Orhun Ünal
Memurlar.Net
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